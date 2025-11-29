Juventus infortunio per Vlahovic | l' attaccante lascia il campo zoppicando
Uscito dolorante dopo solo 30 minuti di gioco, il centravanti bianconero è stato sostituito da David. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Contro la Juventus dovremo a fare a meno di Mina, non convocato a causa di un infortunio. : @yerrymina - facebook.com Vai su Facebook
I mille giorni da infortunato di Paulo Dybala: la triste storia di un talento purissimo che arrivò alla Juve come gazzella e fu allenato per diventare bisonte Dopo tre stagioni trascorse al Palermo sotto cinque diversi allenatori senza mai accusare un infortunio, giu Vai su X
"Mi sono fatto molto male": Juventus, infortunio per Vlahovic. Lascia il campo disperato - A pochi minuti dal pareggio siglato da Yildiz contro il Cagliari (1- tuttomercatoweb.com scrive
Vlahovic infortunio, out dopo 29' di Juventus-Cagliari: ecco cosa è successo - Dusan Vlahovic al 29' ha chiesto il cambio a causa di un presunto problema muscolare. Lo riporta ilmessaggero.it
Vlahovic fuori per infortunio, esce con le lacrime agli occhi: “Mister, mi sono fatto molto male” - L’attaccante serbo teme un serio problema muscolare, come ha detto al tecnico bianconero Spalletti. Come scrive fanpage.it