Juventus infortunio per Vlahovic | l' attaccante lascia il campo zoppicando

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uscito dolorante dopo solo 30 minuti di gioco, il centravanti bianconero è stato sostituito da David. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juventus infortunio per vlahovic l attaccante lascia il campo zoppicando

© Gazzetta.it - Juventus, infortunio per Vlahovic: l'attaccante lascia il campo zoppicando

News recenti che potrebbero piacerti

juventus infortunio vlahovic attaccante"Mi sono fatto molto male": Juventus, infortunio per Vlahovic. Lascia il campo disperato - A pochi minuti dal pareggio siglato da Yildiz contro il Cagliari (1- tuttomercatoweb.com scrive

juventus infortunio vlahovic attaccanteVlahovic infortunio, out dopo 29' di Juventus-Cagliari: ecco cosa è successo - Dusan Vlahovic al 29' ha chiesto il cambio a causa di un presunto problema muscolare. Lo riporta ilmessaggero.it

juventus infortunio vlahovic attaccanteVlahovic fuori per infortunio, esce con le lacrime agli occhi: “Mister, mi sono fatto molto male” - L’attaccante serbo teme un serio problema muscolare, come ha detto al tecnico bianconero Spalletti. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Infortunio Vlahovic Attaccante