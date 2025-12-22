Atalanta subito in campo in vista dell’Inter | comincia il tour de force d’alta quota
L'Atalanta si prepara a una serie di impegni cruciali, a partire dalla sfida contro l’Inter di domenica 28 dicembre. Dopo la vittoria contro il Genoa, i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti lunedì 22, concentrandosi sul prossimo match. Questa fase rappresenta un momento importante nel calendario di fine anno, con la squadra pronta a confrontarsi con avversari di livello in un difficile tour de force.
CALCIO. Dopo il successo col Genoa, lunedì 22 dicembre i nerazzurri si sono allenati per la gara contro i milanesi, domenica 28 alle 20.45 alla New Balance Arena. Sullo sfondo le sfide alla Roma, il 3 gennaio, e al Bologna il 7. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
