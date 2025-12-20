Volley Bergamo 1991 il tour de force di fine anno parte da Cervia contro l’ultima in classifica
Altro che feste. Per il Volley Bergamo 1991 il periodo di fine anno è pieno di dimpegni. Lintenso dicembre della regular season porta le rossoblù anzitutto in Romagna: sabato 20 dicembre alle 20:30 saranno di scena al Palazzetto dello Sport di Cervia e avversaria di turno sarà San Giovanni in Marignano, neopromossa e ultima in classifica con soli 7 punti. Mlejnkova e compagne ci arrivano dopo la convincente prestazione con Milano, durante la quale “la squadra ha avuto una grande reazione dopo il primo set e ci ha creduto anche quando nel terzo il risultato sembrava orientato. Al 24-21 per Milano, è stata importante la serie di battute di Carraro che ha messo in difficoltà i due liberi avversari e ci ha consentito di ribaltare il punteggio” ha sottolineato coach Parisi analizzando la sfida. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
