Atalanta | Scamacca rientra in allenamento De Ketelaere a rischio operazione al ginocchio Dubbi per la Lazio

L’Atalanta ha una buona notizia in vista della partita contro la Lazio. Gianluca Scamacca si è allenato parzialmente con il gruppo, portando un sorriso tra le preoccupazioni che circolano attorno a De Ketelaere. Il centravanti, che aveva subito una contusione all’anca, si sta muovendo verso il ritorno in campo. Intanto, il belga De Ketelaere rischia un intervento al ginocchio e la sua presenza resta in forse. La squadra nerazzurra vuole sfruttare al massimo questa finestra di recupero, mentre i tifosi aspett

Atalanta, Scamacca Rientra in Gruppo: Una Nota Positiva tra le Preoccupazioni per De Ketelaere. L’Atalanta ritrova un’opzione offensiva importante in vista della trasferta di sabato contro la Lazio: Gianluca Scamacca si è allenato parzialmente in gruppo, accorciando i tempi di recupero dopo la contusione all’anca. Questa notizia, tuttavia, è mitigata dalle preoccupazioni per le condizioni di Charles De Ketelaere, il cui infortunio al ginocchio potrebbe richiedere ulteriori accertamenti e, potenzialmente, un intervento chirurgico. Rientro di Scamacca e Ottimismo nello Spogliatoio. La seduta di allenamento di giovedì 12 febbraio presso il centro Bortolotti ha rappresentato un segnale incoraggiante per Gian Piero Gasperini e i suoi collaboratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Atalanta Lazio

Alla ripresa degli allenamenti, giovedì 12 febbraio, De Ketelaere e Scamacca si preparano a essere i protagonisti della prossima sfida contro la Lazio all’Olimpico.

L’Atalanta riprende gli allenamenti dopo due giorni di pausa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Atalanta Lazio

Argomenti discussi: L’Atalanta torna al lavoro, verso la Lazio due rientri e due dubbi: ansia per De Ketelaere; Atalanta, per l'attacco dubbi su CDK e Scamacca. Ma Palladino ha pronto il piano B; Atalanta, da Ahanor a Zalewski e Scamacca: le ultime sulla formazione; Atalanta, i convocati per la Cremonese: si rivede Bakker. Out gli squalificati De Roon e Ahanor.

Atalanta, Scamacca è già tornato in gruppo: fiducia verso il rientroLa contusione all'anca subita domenica sembra già non essere più un problema: il numero 9 ha lavorato in parte anche coi compagni ... bergamonews.it

Atalanta, Scamacca parzialmente in gruppo: le ultimeDopo l'infortunio rimediato da Charles De Ketelaere Raffaele Palladino può sorridere per il parziale recupero di Gianluca Scamacca. L'attaccante ex Sassuolo, infatti, questa mattina si è allenato ... fantacalcio.it

Atalanta, Krstovic ribalta le gerarchie: Scamacca è avvisato - facebook.com facebook

Le ufficiali di Atalanta-Cremonese Scamacca in panchina x.com