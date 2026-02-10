atalanta occhi puntati su de ketelaere e scamacca in vista della lazio

Alla ripresa degli allenamenti, giovedì 12 febbraio, De Ketelaere e Scamacca si preparano a essere i protagonisti della prossima sfida contro la Lazio all’Olimpico. Il belga, che si è fermato per un fastidio al ginocchio, e il centravanti, che ha una contusione all’anca, sono sotto stretta osservazione. La partita è in programma sabato 14 alle 18, e i due giocatori vogliono tornare in campo al più presto.

CALCIO. Alla ripresa, giovedì 12 febbraio, il belga (fastidio al ginocchio) e il centravanti (contusione all’anca) saranno gli osservati speciali per la sfida all’Olimpico di sabato 14 (alle 18). Rientrano de Roon e Ahanor. Due giorni di riposo e occhi puntati sull’infermeria in casa Atalanta, alla voci De Ketelaere e Scamacca. Il belga è alle prese con un fastidio al ginocchio, accusato durante il riscaldamento che lo ha costretto a saltare il match. Il centravanti invece ha subito una contusione all’anca che deve assorbirsi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

