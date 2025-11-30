Milan Lazio vittoria e polemiche per allegri che di cortomuso super anche Sarri! Negato un rigore in extremis ai capitolini

Inter News 24 Milan Lazio, Allegri ha parlato a Sky Sport subito dopo la conclusione del match tra Milan e Lazio, terminato 1-0 a favore dei rossoneri. Intervistato a  Sky Sport,  Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha parlato subito dopo il match tra Milan e Lazio, vinto dai padroni di caso per 1-0 con gol di Rafael  Leao. Ecco, di seguito, tutte le sue parole Sugli ultimi minuti di partita:  «Negli ultimi minuti c’è stata un po’ di confusione. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, la Lazio ha corso e pressato molto. Fin quando hanno quei ritmi non ti danno tante linee di passaggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

