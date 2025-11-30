Inter News 24 Milan Lazio, Allegri ha parlato a Sky Sport subito dopo la conclusione del match tra Milan e Lazio, terminato 1-0 a favore dei rossoneri. Intervistato a Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha parlato subito dopo il match tra Milan e Lazio, vinto dai padroni di caso per 1-0 con gol di Rafael Leao. Ecco, di seguito, tutte le sue parole Sugli ultimi minuti di partita: «Negli ultimi minuti c’è stata un po’ di confusione. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, la Lazio ha corso e pressato molto. Fin quando hanno quei ritmi non ti danno tante linee di passaggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Milan Lazio, vittoria e polemiche per allegri che di “cortomuso” super anche Sarri! Negato un rigore in extremis ai capitolini