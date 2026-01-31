Fano cerca la svolta contro Moie Vallesina | partita chiave per la corsa ai playoff

Questa sera alle 15, l’Alma Fano sfida il Moie Vallesina allo stadio “Mancini”. Per i padroni di casa si tratta di una partita decisiva per avvicinarsi ai playoff. La squadra di casa cerca la rivincita dopo la sconfitta dell’andata, quando perse per 3-1. I tifosi aspettano una risposta forte dai loro giocatori, pronti a dare tutto per ottenere i tre punti e migliorare la classifica.

L’Alma Fano scende in campo allo stadio “Mancini” alle ore 15,00 per affrontare il Moie Vallesina, penultima in classifica e già sconfitto in occasione dell’andata per 3-1. La partita rappresenta un’occasione cruciale per i granata, che mirano a consolidare la propria posizione nella parte alta della graduatoria e a mantenere viva la corsa ai playoff. Dopo la netta vittoria ottenuta domenica scorsa contro la Real Metauro, la squadra di Fano è carica di fiducia, ma l’allenatore Mirco Omiccioli ha voluto ricordare che ogni incontro in questo campionato è una sfida complessa, anche contro squadre in difficoltà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

