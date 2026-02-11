Il giudice ha confermato l’arresto di Alex Manna nel caso dell’omicidio di Zoe Trinchero. La famiglia del 20enne ha deciso di lasciare Montegrosso d’Asti dopo aver ricevuto minacce telefoniche. Manna resta in cella, mentre le indagini continuano a seguire la pista più inquietante.

Il gip di Alessandria Aldo Tirone ha sciolto la riserva sulla misura cautelare, convalidando l’arresto e disponendo la custodia in carcere per Alex Manna. La decisione del giudice è stata motivata anche dal concreto pericolo di fuga ritenuto sussistente dagli inquirenti È stato convalidato l'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Zoe Trinchero, convalidato arresto Alex Manna, famiglia del 20enne lascia Montegrosso d'Asti dopo minacce telefoniche

Approfondimenti su Zoe Trinchero

La famiglia di Alex Manna, il giovane che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, ha deciso di lasciare Montegrosso d’Asti.

La procura ha confermato l’arresto di Alex Manna, il 20enne accusato dell’omicidio di Zoe Trinchero.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Omicidio Zoe Trinchero, attesa convalida del fermo per Alex Manna; Zoe Trinchero era ancora viva quando è stata gettata nel canale: l’autopsia inchioda l’assassino; Oggi l'udienza di convalida per Alex Manna, reo confesso dell’omicidio di Zoe Trinchero; Zoe Trinchero, Alex Manna non risponde al gip: non contestato il femminicidio. Il preside: Era un ragazzo fragile, aveva lasciato la...

Zoe Trinchero, convalidato l'arresto di Alex Manna: il 20enne resta in carcereLa ragazza di 17 anni è stata uccisa nella tarda serata del 6 febbraio e trovata senza vita il giorno dopo in un canale che costeggia via Spalto Nord, poco prima della confluenza nel torrente Belbo, ... tg24.sky.it

Omicidio di Zoe, convalidato l’arresto di Alex Manna: resta in carcere con l’accusa di omicidio aggravato dai futili motiviIl ventenne reo confesso rimane detenuto ad Alessandria, riconosciuti gravi indizi di colpevolezza. Disposta l’autopsia sulla 17enne ... giornalelavoce.it

“Non mi fregava niente di lei”. Zoe Trinchero uccisa da Alex Manna e gettata nel fiume. Durante l’udienza, Alex Manna spiega il movente dell’omicidio di Zoe Trinchero - facebook.com facebook

ll caso della 17enne uccisa: convalidato l'arresto di Alex Manna, reo confesso dell'assassinio di Zoe Trinchero. Il ventenne resta nel carcere di Alessandria. L'avvocata Gambino: "L'accusa rimane omicidio aggravato dai futili motivi". #ANSA x.com