Assisi sequestrati 40 grammi tra cocaina e hashish | fermato 28enne straniero

Un uomo di 28 anni, di origini albanesi e senza una dimora stabile, è stato arrestato ad Assisi dopo che le forze dell’ordine hanno trovato 40 grammi di cocaina e hashish nella sua abitazione. La droga è stata scoperta durante una perquisizione che ha portato al suo fermo, che ora rischia di finire davanti a un giudice. Un'operazione che ha coinvolto diverse pattuglie nel centro storico, dove il sospettato si aggirava con atteggiamento nervoso.

Il ragazzo fermato in un normale controllo su strada dei Carabinieri. Perquisita l'auto che aveva preso a noleggio È stato arrestato, in flagranza di reato, un 28enne albanese, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato a un normale controllo su strada mentre era alla guida di un'autovettura presa a noleggio. Ad insospettire i militari è stato l'atteggiamento nervoso del conducente; a quel punto è scattata una perquisizione personale e del veicolo. L'operazione ha permesso di rinvenire nella disponibilità del giovane 45 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 40 grammi, un involucro di hashish, di circa 1 grammo, nonché la somma in contanti di euro 770, considerata provento di spaccio.