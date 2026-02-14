Assalto ai portavalori trovata un' altra auto del commando | il punto sulle indagini

Un assalto ai portavalori a Brindisi ha portato alla scoperta di un’altra auto usata dal gruppo criminale. I carabinieri hanno trovato una seconda Jeep Compass abbandonata vicino al cimitero di San Pietro Vernotico, dopo aver già sequestrato un primo veicolo. La presenza di entrambe le auto indica che i malviventi hanno tentato di lasciare tracce meno visibili e di allontanarsi rapidamente sul territorio.

Una Jeep abbandonata dai banditi nei pressi del cimitero di San Pietro Vernotico, intanto carabinieri e reparti speciali dell'Arma proseguono la caccia. Il fascicolo arriva sulla scrivania della Dda di Lecce BRINDISILECCE - Sono due le Jeep Compass "in mano" ai carabinieri ora. La seconda era stata abbandonata nei pressi del cimitero di San Pietro Vernotico. È un altro tassello nella caccia degli investigatori al resto del commando che il 9 febbraio scorso ha tentato l'assalto al convoglio di furgoni portavalori - trasportavano quasi 6 milioni di euro - sulla strada statale 613, all'altezza di Tuturano.