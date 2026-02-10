Nella notte, due uomini hanno assaltato un portavalori sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. Hanno usato esplosivi e armi da guerra, seminando il panico lungo la strada. La polizia ha arrestato due foggiani, tra cui un ex paracadutista del San Marco. La banda è ora nel mirino delle forze dell’ordine, che cercano di mettere fine alla fuga.

Portavalori assaltato con esplosivi e armi da guerra: arrestati due foggiani, caccia alla banda. L’ assalto al portavalori sulla statale 613 Brindisi-Lecce sembra uscito da una sceneggiatura hollywoodiana. Ma è cronaca italiana, con dettagli che inquietano: kalashnikov, esplosivi, blocco della carreggiata, una studentessa rapinata per la fuga e colpi d’arma da fuoco contro i carabinieri. Il tutto nel cuore del Salento, su una strada già teatro nel 2024 di un colpo da quattro milioni di euro. Questa volta, però, qualcosa è andato storto. Un errore nei tempi, un imprevisto, un dettaglio sfuggito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Assalto al portavalori in Salento: chi è l’ex paracadutista del San Marco fermato, commando in fuga

Un ex paracadutista del battaglione San Marco è stato arrestato dopo un assalto fallito sulla SS 613 tra Brindisi e Lecce.

Questa mattina sulla superstrada Brindisi–Lecce, un commando armato ha assaltato un furgone portavalori.

Brindisi, per l'assalto al portavalori caccia ad altri sei banditi in fugaSi tratta di due foggiani: Giuseppe Iannelli, 38 anni e Giuseppe Russo, 62 anni. I due presunti autori saranno sottoposti presto a interrogatorio di convalida. adnkronos.com

Giuseppe Iannelli, chi è l'ex paracadutista nel Battaglione San Marco che ha rapinato il portavalori sulla Lecce-Brindisi: assalto in stile militareUno dei due arrestati per l’assalto al portavalori in Puglia è Giuseppe Iannelli, 38 anni, ex militare paracadutista con un passato ... msn.com

