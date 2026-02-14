Asp nel mirino la Uil | Se vogliono chiuderla lo dicano chiaramente Pronti alla mobilitazione

La Uil Fpl ha accusato la politica locale di trascurare le questioni sociali, minacciando di mobilitarsi se ci saranno cambiamenti alla guida dell’Asp. La segretaria della Uil, durante un’assemblea, ha detto che se vogliono chiudere l’azienda sanitaria, lo devono dire chiaramente, perché sono pronti a scendere in piazza. La polemica nasce dopo che si sono diffuse voci su un possibile avvicendamento alla direzione dell’Asp, mentre l’organizzazione sindacale denuncia un crescente silenzio sulle politiche di assistenza. Nei giorni scorsi, alcuni lavoratori hanno segnalato una riduzione delle risorse destinate ai

La Uilfpl critica l'amministrazione e difende i risultati raggiunti negli ultimi due anni su stabilizzazioni e contratti. "Un cambio frettoloso comprometterebbe il futuro dell'azienda" La Uil Fpl lancia un duro affondo contro la politica locale, denunciando un "pericoloso disinteresse" verso le politiche sociali e mettendo nel mirino l'ipotesi di un cambio alla direzione dell'Asp. Il sindacato riconosce i passi avanti compiuti negli ultimi due anni sul fronte delle stabilizzazioni e dei contratti, ma avverte: un'ulteriore svolta improvvisa rischierebbe di compromettere il futuro dell'azienda. "Registriamo un pericoloso disinteresse per le politiche sociali da parte della politica forlivese che, con l'assessora Angelica Sansavini, giuda il nostro distretto sociosanitario - scrive il sindacato -.