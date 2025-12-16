VIDEO | Manzo | Troppi torti arbitrali mi farò sentire Se non vogliono l' Arezzo lassù ce lo dicano

Nel match Arezzo-Pineto, il primo tempo si è rivelato intenso e imprevedibile, con l'Arezzo protagonista di un gioco aggressivo e veloce. Nonostante le numerose occasioni create, i gol sono arrivati in modo sporco, mentre la difesa ha consentito agli avversari di approfittarne. Il commento di Manzo evidenzia le decisioni arbitrali contestate e la volontà di farsi sentire.

Una primo tempo folle e imprevedibile come quello di Arezzo-Pineto, non si vedeva da tempo immemore. L'Arezzo ha creato, attaccato con veemenza, giocato in velocità e ha spremuto tre gol sporchi, concedendo in maniera scriteriata tre occasioni agli avversari che sono state tutte concretizzate.

