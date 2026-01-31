Messina 800 precari dei servizi sociali nel limbo | la Uil chiama alla mobilitazione al Palazzo dei Leoni

Messina, 800 lavoratori dei servizi sociali sono ancora in attesa di stabilizzazione. La Uil ha convocato una mobilitazione al Palazzo dei Leoni, chiedendo finalmente una risposta concreta. Molti di loro lavorano da più di 20 anni, garantendo servizi fondamentali come trasporto, igiene e assistenza, ma sono ancora in bilico tra incertezza e precarietà. La tensione cresce mentre si aspetta una soluzione definitiva.

“La garanzia occupazionale dei circa 800 lavoratori dei servizi sociali della città metropolitana, alcuni con oltre 20 anni di precariato, che, con impegno e dedizione, garantiscono i servizi di trasporto, l’igienico sanitario ed asacom, rappresenta un imperativo assoluto e su questo aspetto, è opportuno ribadirlo, non arretreremo di un millimetro. In tal senso, abbiamo appreso che il sindaco Federico Basile, dopo la bocciatura della delibera relativa alla costituzione dell’azienda speciale “ Servizi sociali Peloritani” dello scorso dicembre, è tornato alla carica e ha riconvocato il Consiglio metropolitano per il prossimo 5 febbraio per tentare, ancora una volta, la costituzione della suddetta azienda speciale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Messina, 800 precari dei servizi sociali nel limbo: la Uil chiama alla mobilitazione al Palazzo dei Leoni Approfondimenti su Messina precari Servizi Sociali, la nascita della Peloritana preoccupa i lavoratori: sit-in a Palazzo dei Leoni Domani, 13 gennaio 2026, circa 800 operatori dei servizi sociali della Città metropolitana di Messina si riuniranno in presidio davanti a Palazzo dei Leoni. Cosa dice la relazione dei servizi sociali che ha portato all’allontanamento dei bimbi nel bosco La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. FULL TIME PER 26 EX PRECARI A SAN FILIPPO DEL MELA! La CISL FP Messina esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto dal Comune di San Filippo del Mela, dove 26 lavoratori ex ASU ed ex articolisti hanno finalmente sottoscritto il contratto - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.