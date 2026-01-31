Messina 800 precari dei servizi sociali nel limbo | la Uil chiama alla mobilitazione al Palazzo dei Leoni

Messina, 800 lavoratori dei servizi sociali sono ancora in attesa di stabilizzazione. La Uil ha convocato una mobilitazione al Palazzo dei Leoni, chiedendo finalmente una risposta concreta. Molti di loro lavorano da più di 20 anni, garantendo servizi fondamentali come trasporto, igiene e assistenza, ma sono ancora in bilico tra incertezza e precarietà. La tensione cresce mentre si aspetta una soluzione definitiva.

“La garanzia occupazionale dei circa 800 lavoratori dei servizi sociali della città metropolitana, alcuni con oltre 20 anni di precariato, che, con impegno e dedizione, garantiscono i servizi di trasporto, l’igienico sanitario ed asacom, rappresenta un imperativo assoluto e su questo aspetto, è opportuno ribadirlo, non arretreremo di un millimetro. In tal senso, abbiamo appreso che il sindaco Federico Basile, dopo la bocciatura della delibera relativa alla costituzione dell’azienda speciale “ Servizi sociali Peloritani” dello scorso dicembre, è tornato alla carica e ha riconvocato il Consiglio metropolitano per il prossimo 5 febbraio per tentare, ancora una volta, la costituzione della suddetta azienda speciale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

