Storia dell’arte semiologia dell’arte visiva | al via il corso

L’Università Popolare di Trieste avvia il secondo corso di Storia dell’Arte e semiologia dell’arte visiva. Francesca Martinelli, docente di Storia dell’Arte, guiderà i partecipanti in un percorso che approfondisce generi come l’Anti-Impressionismo e l’Espressionismo. Il corso vuole offrire strumenti pratici e teorici per capire meglio i capolavori e i movimenti artistici che hanno segnato la storia recente. Le iscrizioni sono aperte e molti appassionati già si sono mostrati interessati.

