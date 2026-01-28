Storia dell’arte semiologia dell’arte visiva | al via il corso
L’Università Popolare di Trieste avvia il secondo corso di Storia dell’Arte e semiologia dell’arte visiva. Francesca Martinelli, docente di Storia dell’Arte, guiderà i partecipanti in un percorso che approfondisce generi come l’Anti-Impressionismo e l’Espressionismo. Il corso vuole offrire strumenti pratici e teorici per capire meglio i capolavori e i movimenti artistici che hanno segnato la storia recente. Le iscrizioni sono aperte e molti appassionati già si sono mostrati interessati.
Il programma affronterà in particolare: Anti-Impressionismo e Simbolismo; Pre-Espressionismo: Van Gogh, Ensor, Gauguin; Espressionismo francese: i Fauves (Derain, Vlaminck); Espressionismo tedesco: Die Brücke e l’Avanguardia (Kirchner, Nolde); Der Blaue Reiter (Kandinskij, Klee, Franz Marc); Neo-Espressionismo e Transavanguardia.“L’Espressionismo sarà analizzato come movimento d’avanguardia europeo” – sottolinea la docente Francesca Martinelli – “nato nel primo Novecento, inizialmente in Germania, in reazione al naturalismo e all’impressionismo, e caratterizzato dall’assenza di regole formali e canoni tradizionali.🔗 Leggi su Triesteprima.it
