San Felice Circeo scoperto un arsenale con armi ed esplosivi | tritolo fatto brillare

Nella provincia di Latina, la Polizia di Stato ha scoperto un arsenale contenente armi ed esplosivi, tra cui tritolo, durante un’attività di perquisizione. L’intervento, volto a contrastare la detenzione illegale di materiali pericolosi, ha portato al sequestro di sostanze esplosive e armi. L’intera operazione si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione per garantire la sicurezza sul territorio.

Latina, 11 gennaio 2026 – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Latina, nell'ambito delle attività info-investigative mirate al contrasto della detenzione illegale di armi ed esplosivi nel territorio provinciale, ha eseguito una serie di perquisizioni che hanno portato a un rilevante sequestro. In un appartamento in località Latina Scalo gli investigatori della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato una replica di pistola che potrebbe essere stata modificata per l'esplosione di colpi. L'arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificarne la funzionalità e l'eventuale riconducibilità a fatti criminosi.

Scoperto un arsenale con pistole, bombe carta e tritolo: sequestro a San Felice Circeo - La Polizia di Stato di Latina ha eseguito alcune perquisizioni che hanno portato al sequestro di numerose armi da fuoco, anche clandestine, e ordigni esplosivi. latinaoggi.eu

Latina, sequestrati esplosivi e armi a San Felice Circeo - In un appartamento a San Felice Circeo, la squadra mobile ha scoperto un vero e proprio arsenale di armi ed esplosivi tra cui un ordigno artigianale contenente circa 250 grammi di tritolo che è stato ... tg24.sky.it

