Arsenal-Wigan FA Cup 15-02-2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Martinelli il nome giusto

Martedì, l’Arsenal ha annunciato che Martinelli sarà in campo contro il Wigan, che si sfideranno domenica alle 17:30 nei sedicesimi di finale di FA Cup. La partita si svolgerà allo stadio Emirates e attirerà molti tifosi, desiderosi di vedere all’opera la squadra di casa. Le formazioni ufficiali sono state già rese note, e gli appassionati stanno analizzando le quote e i pronostici.

Arsenal e Wigan chiuderanno il programma domenicale in FA CUP con il penultimo dei sedicesimi di finale. Dopo il pareggio di Brentford, i Gunners hanno visto loro margine di vantaggio sul Manchester City ridursi a soli quattro punti. Un po' di paura di non farcela rischia di esserci, vedremo come andrà a finire. Arsenal-Wigan è una partita valida per il quarto turno di FA Cup e si gioca domenica alle 17:30. L'Arsenal torna in FA Cup dove vuole far bene: sul suo cammino c'è il Wigan, club di League One!