Arsenal-Wigan FA Cup 15-02-2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Martinelli il nome giusto
L'Arsenal ha scelto Martinelli come protagonista nel match contro il Wigan, che si giocherà domenica 15 febbraio alle 17:30, nella fase dei sedicesimi di finale di FA Cup. La partita si svolgerà allo stadio Emirates, con i Gunners che puntano a confermare il loro momento positivo e avanzare nel torneo. Il Wigan, invece, spera di sorprendere la squadra di casa e di mettere pressione all’Arsenal fin dai primi minuti. Gli scommettitori sono già pronti a scommettere su questa sfida, che promette emozioni e colpi di scena.
Arsenal e Wigan chiuderanno il programma domenicale in FA CUP con il penultimo dei sedicesimi di finale. Dopo il pareggio di Brentford, i Gunners hanno visto loro margine di vantaggio sul Manchester City ridursi a soli quattro punti. Un po’ di paura di non farcela rischia di esserci, vedremo come andrà a finire. In ogni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Arsenal-Wigan (FA Cup, 15-02-2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici
L’Arsenal affronta il Wigan nel match di FA Cup del 15 febbraio 2026 alle 17:30, a causa di una decisione della federazione di spostare l’incontro in un orario più pomeridiano.
Stoke City-Fulham (FA Cup, 15-02-2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Lo Stoke City ha perso terreno in campionato dopo aver superato il Coventry in FA Cup il 15 febbraio 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Dove vedere Arsenal-Wigan di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Quarto Turno | Arsenal - Wigan in Diretta Streaming | DAZN IT; Il City contro il Salford di Borini, c'è Arsenal-Wigan: dove e quando vedere il 4° turno; Arsenal vs Wigan Athletic: Match preview, predicted line-ups, team news and prediction.
Pronostico Arsenal-Wigan: nessuna sofferenza come 12 anni faArsenal-Wigan è una partita valida per il quarto turno di FA Cup e si gioca domenica alle 17:30: formazioni, pronostico, tv e streaming. ilveggente.it
Arsenal – Wigan: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingArsenal - Wigan, dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... generationsport.it
L’Arsenal torna in FA Cup dove vuole far bene: sul suo cammino c’è il Wigan, club di League One! Qui l’articolo su dove vedere il match https://generationsport.it/2026/02/14/arsenal-wigan-orario-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv-e-streaming/ #FAC facebook