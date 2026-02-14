Arsenal-Wigan FA Cup 15-02-2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Martinelli il nome giusto

L'Arsenal ha scelto Martinelli come protagonista nel match contro il Wigan, che si giocherà domenica 15 febbraio alle 17:30, nella fase dei sedicesimi di finale di FA Cup. La partita si svolgerà allo stadio Emirates, con i Gunners che puntano a confermare il loro momento positivo e avanzare nel torneo. Il Wigan, invece, spera di sorprendere la squadra di casa e di mettere pressione all’Arsenal fin dai primi minuti. Gli scommettitori sono già pronti a scommettere su questa sfida, che promette emozioni e colpi di scena.

Arsenal e Wigan chiuderanno il programma domenicale in FA CUP con il penultimo dei sedicesimi di finale. Dopo il pareggio di Brentford, i Gunners hanno visto loro margine di vantaggio sul Manchester City ridursi a soli quattro punti. Un po’ di paura di non farcela rischia di esserci, vedremo come andrà a finire. In ogni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Arsenal-Wigan (FA Cup, 15-02-2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

L’Arsenal affronta il Wigan nel match di FA Cup del 15 febbraio 2026 alle 17:30, a causa di una decisione della federazione di spostare l’incontro in un orario più pomeridiano.

Lo Stoke City ha perso terreno in campionato dopo aver superato il Coventry in FA Cup il 15 febbraio 2026.

