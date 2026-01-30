Eventi week-end | da Olympic Fringe Festival a Saronno a Il violino di Auschwitz a Cislago

Il fine settimana che inizia venerdì 30 gennaio e si conclude domenica 1 febbraio 2026 porta in scena una serie di eventi tra Saronno e Cislago. Si parte con l’“Olympic Fringe Festival” a Saronno, un appuntamento dedicato alle arti e alla cultura, mentre a Cislago si terrà la rappresentazione de “Il violino di Auschwitz”. Tre giorni pieni di attività, spettacoli e incontri per chi vuole trascorrere il weekend immerso in proposte diverse e coinvolgenti.

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare. I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. È stato denunciato a piede libero un 29enne di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio italiano,. Fuga di monossido in un asilo nido di viale Certosa a Milano, sono almeno 12. Al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza un uomo di 33 anni, di nazionalità.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Approfondimenti su Olympic Fringe Festival

Saronno ospita il primo Olympic Fringe Festival, un evento culturale itinerante promosso dalla Fondazione Varese Welcome e dalla Camera di Commercio di Varese.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Olympic Fringe Festival

Argomenti discussi: Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 24 e domenica 25 gennaio; Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questa settimana; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 30 gennaio all'1 febbraio 2026; Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 24 e domenica 25 gennaio.

Eventi week-end: da Olympic Fringe Festival a Saronno a Il violino di Auschwitz a CislagoDa venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio 2026 è in arrivo un fine settimana denso di iniziative importanti. Si commemorano infatti la Giornata della ... ilnotiziario.net

Weekend a Genova e dintorni: Fiera di Sant'Agata, Cimento, Nozze da Sogno, Sagra della Merla, teatro e altroArriva febbraio, e con esso torna il tradizionale appuntamento genovese con la Fiera di Sant'Agata. Tanto teatro tra prosa, musica e comicità, non mancano alternative per gli amanti dell'arte e del ... genovatoday.it

Fuoco e spettacolo a cielo aperto Il centro di Saronno trasformato in palcoscenico per l’Olympic Fringe Festival. Fiamme, acrobazie e teatro di strada negli scatti di unopuntoquattro. - facebook.com facebook

Saronno, la parata apre l’Olympic fringe festival x.com