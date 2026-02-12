Perché Heraskevych è stato squalificato alle Olimpiadi per il casco della memoria | ha violato la regola 50

Nelle ultime ore, Heraskevych è stato squalificato alle Olimpiadi all’ultimo minuto. La decisione è arrivata proprio prima della sua gara, quando il atleta ha deciso di indossare un casco in memoria dei colleghi caduti. La giuria ha applicato severamente la regola 50, che vieta simboli o gesti di commemorazione durante le competizioni. Heraskevych ha preferito non rilasciare commenti, lasciando spazio alla sorpresa e alla delusione tra i presenti.

La decisione è arrivata ufficialmente nell'immediata vigilia della gara: la reticenza assoluta del concorrente, che ha ritenuto l'omaggio ai colleghi caduti di valore superiore a qualsiasi medaglia, ha sbattuto contro la rigida applicazione delle norme.🔗 Leggi su Fanpage.it

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, il velocista ucraino Vladyslav Heraskevych è stato squalificato per aver indossato un casco con un messaggio sui morti ucraini.

Heraskevych è stato informato della sua squalifica giovedì mattina, poco prima dell’inizio delle gare di skeleton a cui avrebbe dovuto partecipare, dopo un incontro con il presidente del CIO Kirsty Coventry x.com