Olimpiadi Heraskevych squalificato per il casco commemorativo

Durante le Olimpiadi di Pechino, il britannico di origini ucraine Vladyslav Heraskevych è stato eliminato per aver indossato un casco con immagini di atleti ucraini caduti in guerra. Il Comitato Olimpico ha deciso di squalificarlo, ritenendo il gesto una violazione delle linee guida sull’espressione visiva degli atleti. La scelta ha suscitato polemiche, ma la decisione è stata confermata.

Il casco nel mirino del Cio riporta le foto degli atleti ucraini caduti in guerra. Un gesto che però violerebbe le Linee Guida sull'espressione visiva degli atleti, tanto da sancire la squalifica dello skeletoneta Una battaglia personale simbolica e dal finale amaro. Lo skeletonista ucraino Vladylsav Heraskevych è stato squalificato dalle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 per essersi rifiutato di conformarsi alle Linee Guida sull'espressione visiva degli atleti. Il motivo: un casco personalizzato con le immagini di atleti ucraini caduti in guerra, che il Comitato olimpico internazionale ha ritenuto una violazione del divieto di rilasciare dichiarazioni politiche sul campo di gioco olimpico.

