Furti seriali nei supemercati per rivendere la merce ad Arezzo arrestati con foglio di via per tre anni

Tre cittadini romeni sono stati fermati ad Arezzo dopo aver rubato merce nei supermercati. La loro attività criminale, che si protrasse per settimane, aveva come obiettivo la rivendita illegale della merce rubata. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno sequestrato prodotti per un valore di circa mille euro. Dopo l’arresto, i tre sono stati accompagnati in questura e riceveranno un foglio di via che li vieta di tornare in città per tre anni.

Tre arresti e merce per un valore di mille euro recuperata: questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Arezzo. Tre cittadini romeni, provenienti dalla provincia di Roma, sono stati fermati per furto aggravato e ricettazione dopo essere stati sorpresi a sottrarre prodotti da un supermercato e da un negozio della città. L'intervento è avvenuto nella giornata del 12 febbraio quando gli agenti, in abiti civili, hanno individuato i sospetti nel parcheggio di via Romana. Gli arresti sono stati convalidati e per i tre è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di dimora.