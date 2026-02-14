Arezzo Fondazioni Comunali a Confronto | Sindacati Denunciano Disparità di Trattamento e Inquadramenti Contrattuali

Arezzo è al centro di una disputa tra sindacati e fondazioni comunali, scatenata dalla differenza di trattamento e dagli inquadramenti contrattuali. I rappresentanti dei lavoratori denunciano che alcuni dipendenti vengono pagati meno o hanno condizioni di lavoro più svantaggiate rispetto ad altri, anche se svolgono le stesse mansioni. Durante l'ultimo incontro, i sindacati hanno portato esempi concreti di differenze salariali e di carichi di lavoro. La questione riguarda sia le fondazioni dedicate alla cultura che quelle turistiche, che operano con budget e modalità diverse.

Arezzo, Fondazioni a Confronto: Tensioni Sindacali e Disparità di Trattamento Svelate. Arezzo è al centro di una crescente polemica che riguarda le sue fondazioni culturali e turistiche. Giacomo Nebbiai, segretario generale della Fp Cgil Arezzo, ha denunciato una marcata disparità di trattamento tra i dipendenti della Fondazione Arezzo Intour e della Fondazione Guido d'Arezzo, entrambe di proprietà del Comune, chiedendo un intervento urgente del Sindaco per garantire equità e rispetto dei diritti dei lavoratori. La questione, emersa in una giornata piovosa ad Arezzo, solleva dubbi sulla coerenza delle politiche sindacali e sulla gestione delle risorse umane all'interno delle istituzioni locali.