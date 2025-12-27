Vigilanza privata | è l' ora dello sciopero Sindacati | Necessario superare disparità di trattamento
Le Guardie Giurate e gli Addetti ai Servizi di Sicurezza, a esclusione delle GPG che operano in ambito sanitario e aeroportuale, scioperano per l’intera giornata del 29 dicembre per ottenere un Contratto Integrativo Regionale, “necessario a superare le disparità di trattamento presenti a livello. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
