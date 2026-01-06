Aral Magnacca | Sul trattamento del personale c’è stato un ampio confronto con i sindacati

Aral e Magnacca sottolineano di aver avviato un ampio confronto con i sindacati sul trattamento del personale. La legge proposta per l’Agenzia regionale Abruzzo Lavoro definisce un percorso chiaro per il riordino del settore e le condizioni dei lavoratori coinvolti, garantendo trasparenza e dialogo istituzionale nel processo di riforma.

«La legge da noi proposta per la nascente Agenzia regionale Abruzzo Lavoro aveva in maniera chiara disegnato il nuovo percorso per i lavoratori interessati al riordino del settore. È stato il risultato di un percorso d'ascolto». A dirlo è l'assessore regionale al Lavoro Tiziana Magnacca.

ARAL, un emendamento che nega diritti e altera le regole: la maggioranza scarica sui lavoratori il proprio fallimento politico Nel corso dell’ultimo Consiglio regionale, all’interno dell’iter di approvazione del bilancio, la maggioranza di centrodestra ha introdotto - facebook.com facebook

