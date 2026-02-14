Area Sismica | Maria Portugal e Marta Warelis in concerto tra improvvisazione e sperimentazione

Maria Portugal e Marta Warelis si esibiscono domenica 22 febbraio a Lupo, portando sul palco un concerto ricco di improvvisazioni e sperimentazioni sonore. La loro collaborazione deriva da un desiderio condiviso di esplorare nuove frontiere musicali, creando un’interazione intensa tra ritmo e melodia. L’evento segna il debutto ufficiale della stagione di Area Sismica, una rassegna che ogni anno propone performance innovative e fuori dagli schemi.

Da quando si è trasferita ad Amsterdam nel 2014, la giovane pianista polacca Marta Warelis si è gradualmente affermata come una delle musiciste più abili nel panorama della musica improvvisata europea. Nel 2022 ha pubblicato un album di debutto a suo nome, una registrazione solista intitolata a grain of Earth (Relative Pitch). Negli ultimi anni, però, ha lavorato sempre più spesso a progetti collettivi. Ha collaborato con Dave Douglas, Ken Vandermark, Tomeka Reid, Ben Lamar Gay, Andy Moor e molti altri. In questa occasione la troviamo insieme alla percussionista brasiliana Mariá Portugal, attiva sia sulla scena musicale brasiliana che europea come batterista, compositrice, cantante e produttrice prolifica e versatile.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Domenica 4 gennaio, Area Sismica apre il 2024 con il concerto Virtual Landscape nell'ambito della rassegna Musica Inaudita.

Dal 22 febbraio si apre al Lupo la seconda parte della XXXVI stagione di Area Sismica