Area Sismica | Maria Portugal e Marta Warelis in concerto tra improvvisazione e sperimentazione

Da ravennatoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Portugal e Marta Warelis si esibiscono domenica 22 febbraio a Lupo, portando sul palco un concerto ricco di improvvisazioni e sperimentazioni sonore. La loro collaborazione deriva da un desiderio condiviso di esplorare nuove frontiere musicali, creando un’interazione intensa tra ritmo e melodia. L’evento segna il debutto ufficiale della stagione di Area Sismica, una rassegna che ogni anno propone performance innovative e fuori dagli schemi.

Da quando si è trasferita ad Amsterdam nel 2014, la giovane pianista polacca Marta Warelis si è gradualmente affermata come una delle musiciste più abili nel panorama della musica improvvisata europea. Nel 2022 ha pubblicato un album di debutto a suo nome, una registrazione solista intitolata a grain of Earth (Relative Pitch). Negli ultimi anni, però, ha lavorato sempre più spesso a progetti collettivi. Ha collaborato con Dave Douglas, Ken Vandermark, Tomeka Reid, Ben Lamar Gay, Andy Moor e molti altri. In questa occasione la troviamo insieme alla percussionista brasiliana Mariá Portugal, attiva sia sulla scena musicale brasiliana che europea come batterista, compositrice, cantante e produttrice prolifica e versatile.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

L'Istantanea Ensemble in concerto per la rassegna Musica Inaudita di Area Sismica

Domenica 4 gennaio, Area Sismica apre il 2024 con il concerto Virtual Landscape nell’ambito della rassegna Musica Inaudita.

Farmers report ‘catastrophic’ damage to crops as Storm Marta hits Spain and Portugal

I contadini di Spagna e Portogallo descrivono danni enormi ai campi causati dalla tempesta Marta.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.