L' Istantanea Ensemble in concerto per la rassegna Musica Inaudita di Area Sismica
Domenica 4 gennaio, Area Sismica apre il 2024 con il concerto Virtual Landscape nell’ambito della rassegna Musica Inaudita. Sul palco del Lupo Beach di Lido di Savio si esibirà l'Istantanea Ensemble, formazione dedicata alla diffusione e produzione di nuove composizioni. Un appuntamento che invita ad ascoltare musica contemporanea in un contesto immersivo e coinvolgente.
