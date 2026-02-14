Area individuata per la caserma dei vigili del fuoco in Valpolicella Trevisi | Bene ora l' iter non rallenti

Il sindaco Trevisi ha commentato positivamente la scelta dell’area a Pescantina per la nuova caserma dei vigili del fuoco, dopo che le autorità hanno ufficializzato il sito. La decisione arriva a seguito di mesi di discussioni e visite sul territorio, con l’obiettivo di migliorare i servizi di emergenza nella zona. Ora, i cittadini attendono che il percorso burocratico proceda senza intoppi, così da poter avviare rapidamente i lavori.

«Accolgo con favore la notizia dell’individuazione di un’area a Pescantina per la futura caserma dei vigili del fuoco della Valpolicella. È un passaggio importante, ma ora servono tempi certi, risorse definite e la garanzia di una struttura pienamente operativa». Sono le parole di Gianpaolo Trevisi, consigliere regionale del Veneto del Partito Democratico, arrivate in seguito alle dichiarazioni pubblicate sulla stampa veronese nei giorni scorsi in merito all’iter per il nuovo distaccamento. Nello specifico è stato il sindaco di Pescantina, Aldo Vangi, a sottolineare sulle colonne de L'Arena che nel 2025 il Comune ha promosso la manifestazione d'interesse per un'area individuata in via Sacco, che ha avuto anche il parere positivo dei vigili del fuoco.🔗 Leggi su Veronasera.it

La Giunta comunale di Canicattì ha individuato l’area destinata alla costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco.

È stato dato il via libera all’avvio dei lavori per la nuova caserma dei vigili del fuoco.

