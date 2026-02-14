Approvato il Piao Mazzuccato | Potremo così condividere con i cittadini obiettivi chiari e misurabili

La Giunta comunale di Albignasego ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, un passo importante che permette di condividere con i cittadini obiettivi chiari e misurabili. Mazzuccato, assessore all’Amministrazione, spiega che questa scelta aiuta a migliorare la trasparenza e a pianificare meglio i servizi. Il piano coordina le attività dell’ente, definendo le priorità e le strategie da seguire nei prossimi anni. Un documento che mira a rendere più efficiente la gestione comunale e a coinvolgere maggiormente i residenti nelle decisioni pubbliche.

«Il Piano assume un ruolo centrale aumentando l’efficienza dell’azione amministrativa e consolidando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni», spiega l’assessore al bilancio del Comune di Albignasego «Abbiamo voluto definire in tempi brevi il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per dotare il Comune di uno strumento strategico capace di rendere l’amministrazione sempre più vicina ai cittadini e pienamente improntata alla trasparenza. Si è lavorato per costruire una struttura in grado di rispondere con tempestività, competenza e responsabilità alle esigenze della comunità, perché questo piano non rappresenta un semplice adempimento normativo, ma uno strumento concreto per migliorare l’organizzazione interna, valorizzare il personale e garantire servizi di qualità», dichiara il vice sindaco reggente Gregori Bottin.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Gabbia, cuore Milan: “Gruppo sano, obiettivi chiari. Con Allegri sto crescendo” Sara Funaro, sindaco di Firenze: "Commisso uomo con grande empatia e obiettivi chiari" Sara Funaro, sindaco di Firenze, ha espresso parole di stima e rispetto durante i funerali di Rocco Commisso, tenutisi nella cattedrale di St Patrick's a New York. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Albignasego vara il PIAO 2026-2028: più digitale, meno burocrazia. Oggi al #QuestionTime, Noi Moderati interrogherà il ministro della Giustizia Carlo Nordio per domandare se il Ministro ritiene che il PIAO 2026 – 2028 appena approvato sia sufficiente a garantire la necessaria efficienza amministrativa degli uffici giudiziari inte facebook Il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028 per enti e pubbliche amministrazioni è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Anac del 28 gennaio 2026, con delibera n. 19 dell’Autorità. Ora il Piano ( #PNA), che avrà validità per il prossimo triennio, è x.com