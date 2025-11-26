Gabbia cuore Milan | Gruppo sano obiettivi chiari Con Allegri sto crescendo

Nell’elegante cornice di un evento targato BMW, partner storico del Milan, Matteo Gabbia ha offerto un ritratto sincero del momento rossonero. Parole nette, senza fronzoli, che confermano leadership, maturità e un senso di appartenenza ormai radicato. Il centrale cresciuto nel vivaio sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione: stabile nell’undici titolare, riferimento tecnico e soprattutto morale all’interno dello spogliatoio. La recente vittoria nel derby ha acceso entusiasmo, ma Gabbia non si lascia distrarre dall’euforia. Per lui e per il gruppo il mantra è semplice: continuità, equilibrio, lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Gabbia, cuore Milan: “Gruppo sano, obiettivi chiari. Con Allegri sto crescendo”

