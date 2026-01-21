Sara Funaro sindaco di Firenze | Commisso uomo con grande empatia e obiettivi chiari

Sara Funaro, sindaco di Firenze, ha espresso parole di stima e rispetto durante i funerali di Rocco Commisso, tenutisi nella cattedrale di St Patrick's a New York. Nel suo intervento, ha sottolineato l'empatia e la determinazione dell'imprenditore, evidenziando il suo impegno e i valori condivisi. Queste testimonianze riflettono l’affetto e la riconoscenza della comunità fiorentina nei confronti di Commisso.

Le parole di Sara Funaro, sindaco di Firenze, ai funerali di Rocco Commisso alla cattedrale di St Patrick's a New York. Presenti anche l'ex direttore sportivo viola Pradé, il direttore generale Ferrari e gli atleti della Columbia University. Morte di Rocco Commisso, la sindaca Funaro: "Empatia e affetto per Firenze, lascia segno indelebile"La scomparsa di Rocco Commisso, figura di rilievo per Firenze, ha suscitato cordoglio tra la comunità. Fiorentina, Vanoli ricorda Commisso: «Volevamo dare una gioia alla famiglia Commisso. Abbiamo perso un grande uomo»In ricordo di Rocco Commisso, scomparso il 16 gennaio, la Fiorentina ha ottenuto la sua prima vittoria esterna di questa stagione. Sara Funaro da New York: Di Commisso apprezzavo la schiettezza e i valoriA margine dei funerali di Rocco Commisso svolti a New York la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato ai media presenti fuori dalla St. Patrick Cathedral: Non potevamo non esserci ... Anche la sindaca Sara Funaro arrivata alla cattedrale di St. PatrickÈ arrivata anche la sindaca di Firenze Sara Funaro presso la cattedrale di St. Patrick di New York per seguire i funerali di Rocco Commisso in rappresentanza della città e ... Al Viola Park è arrivata la squadra femminile della Fiorentina per la partita contro il Genoa. Presenti sugli spalti, anche la sindaca di Firenze Sara Funaro e l'assessora allo sport Letizia Perini, che hanno portato dei fiori. Dall'altoparlante, a inizio partita, arriva l

