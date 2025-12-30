Reddito di cittadinanza la Cassazione ribalta la decisione della Corte d’Appello

La Cassazione ha recentemente annullato la decisione della Corte d’Appello riguardante la condanna a 10 mesi di reclusione per R., accusata di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Questa sentenza rappresenta un importante aggiornamento sulla disciplina e le interpretazioni legali relative a questa misura di sostegno. Di seguito, analizziamo i dettagli della vicenda e le implicazioni per i beneficiari.

Tempo di lettura: < 1 minuto Era stata condannata a 10 mesi di reclusione per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza R.C., 41 anni, di Benevento. La Corte d’Appello di Napoli, nel riformare la sentenza, aveva applicato la libertà controllata con obbligo di soggiorno per la durata di due anni, sostanzialmente configurando una misura di sicurezza. La decisione aveva sollevato dubbi sul rispetto del principio del divieto di riforma in pejus. Oggi, dinanzi alla Seconda Sezione della Corte di Cassazione, è stato discusso il ricorso presentato dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Antonio Leone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Reddito di cittadinanza, la Cassazione ribalta la decisione della Corte d’Appello Leggi anche: Reddito di Cittadinanza, assolto in appello dopo la condanna: la Corte di Napoli ribalta la sentenza di Avellino Leggi anche: Truffa del reddito di cittadinanza: la Corte d'Appello di Napoli assolve cittadino bulgaro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. False dichiarazioni per il reddito di cittadinanza, condannato il fedelissimo dei Casalesi - La Cassazione ha confermato la pena per Salvatore Ammutinato ex latitante ed elemento di spicco del clan fazione Schiavone ... casertanews.it

