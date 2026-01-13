Insulta e minaccia la figlia davanti ai clienti del negozio | anziano a giudizio

Un uomo di 92 anni è stato chiamato a rispondere di accuse di insulti e minacce rivolti alla propria figlia davanti ai clienti di un negozio. L’anziano, assistito dall’avvocato Riccardo Petrone, si trova ora davanti al giudice per affrontare le accuse di molestie familiari. La vicenda evidenzia le delicatezze delle dinamiche familiari e le implicazioni legali di comportamenti aggressivi in contesti pubblici.

Un uomo di 92 anni, difeso dall'avvocato Riccardo Petrone, è stato citato direttamente a giudizio con l'accusa di molestie nei confronti della figlia.La Procura di Perugia contesta all'uomo di avere "in luogo pubblico o comunque aperto al pubblico" molestato la figlia "incolpandola di essere la.

