Morto nel cortile di casa la moglie 81enne a processo

Roberto Berti è morto il 23 novembre 2024 nel cortile di casa sua a Razora, e ora la Corte d’Assise dovrà chiarire le cause di questa tragedia. La sua scomparsa ha lasciato sgomenti familiari e vicini, soprattutto perché l’81enne è stato trovato senza vita in circostanze ancora da chiarire. La moglie, di 81 anni, è coinvolta in un procedimento giudiziario, cosa che aggiunge un ulteriore elemento di tensione alla vicenda. La procura indaga sul possibile svolgimento di eventi che hanno portato alla tragica fine di Berti.

La Procura contesta la versione dell'incidente e dispone il rinvio a giudizio. Gli avvocati negano la responsabilità dell'anziana Sarà la Corte d’Assise a dover fare luce sulla tragica morte di Roberto Berti, l’81enne trovato senza vita il 23 novembre 2024 nel cortile della sua abitazione a Razora, frazione di Castel d’Aiano. Come riferisce la Dire, il Gup (Giudice dell'udienza preliminare), Claudio Paris, ha disposto il rinvio a giudizio per la moglie della vittima, Leda Stupazzoni, anche lei 81enne, accusata di omicidio volontario. Il processo inizierà il 15 aprile. Il caso, inizialmente presentato come una tragica fatalità, si è trasformato in un’indagine per omicidio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su morto cortile Furto nel cortile di casa a Furto nel cortile di casa a Fontevivo: tre uomini denunciati dai Carabinieri A Fontevivo, un furto nel cortile di una casa ha portato all’intervento dei Carabinieri, che hanno denunciato tre uomini. Perde il controllo dell'auto uscendo di strada, morto 81enne Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Ostra Vetere, dove un'auto è uscita di strada. Ultime notizie su morto cortile Argomenti discussi: Finanziere ucraino morto a Milano, il figlio: Sequestrati dai russi, c’ero anch’io nel b&b; Il professor Khaled ucciso in un campo di tortura israeliano; Il questore di Milano ha ricordato Giovanni Palatucci (il poliziotto che ha salvato migliaia di ebrei); Il volo dall'ottavo piano e il pugno sferrato al cadavere, cosa sappiamo sull'omicidio di Juan Carlos. Precipitato nel cortile di via Nerino: chi è il morto? La pista sull’identità: manager di una società immobiliareMilano – La domanda non ha ancora trovato una risposta: chi è il morto di via Nerino 8? Come si chiama l’uomo precipitato nel tardo pomeriggio di venerdì dal quarto piano dell’edificio? Nella stanza ... ilgiorno.it Oleksandr Adarich, ecco il nome dell'uomo trovato morto in via Nerino: era un banchiere ucrainoL'uomo trovato morto in via Nerino, nel cuore di Milano, venerdì 23 gennaio era un noto banchiere ucraino: Oleksandr Yevhenovych Adarich. Aveva 54 anni e, stando a quanto ricostruito dagli investigato ... milanotoday.it Morto nel cortile di casa, la moglie 81enne a processo x.com Due uomini sono stati fermati per l’omicidio del 31enne che è stato trovato morto in un cortile di un palazzo a Pioltello L’uomo è precipitato dall’ottavo piano - facebook.com facebook