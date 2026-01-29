Anziana ricoverata in ospedale ladri acrobati le svuotano casa

Un’anziana donna ha subito un furto in casa mentre era in ospedale. I ladri sono entrati in azione a mezzogiorno, approfittando dell’assenza della proprietaria, e sono riusciti a svuotare l’abitazione senza essere visti. Sono stati descritti come ladri acrobati, che hanno scavalcato le recinzioni e aperto le finestre con destrezza. La famiglia dell’anziana ha denunciato il fatto, preoccupata per la sicurezza della donna e per i danni subiti. La polizia sta indagando per

Fivizzano (Massa Carrara), 29 gennaio 2026 – Un furto davvero odioso quello che si è verificato lo scorso lunedì, peraltro in pieno giorno, in una delle frazioni della vallata del Bardine. Un luogo tranquillo, scosso da un episodio drammatico. I ladri infatti sono penetrati nell'abitazione – situata lungo la provinciale che conduce a Fosdinovo – di un'anziana signora. I malviventi hanno approfittato del fatto che quest'ultima per un evento traumatico si trovava ricoverata per qualche giorno all'ospedale di Fivizzano. Alla luce della dinamica del furto, parrebbe trattarsi di un colpo posto in essere da ladri ' acrobati '.

