Roma senza riscaldamento in casa Ater | anziana di 80 anni ricoverata per polmonite
La caldaia rotta, i soldi per sostituirla che non ci sono, e così un'anziana inquilina delle case Ater del Tufello è finita in ospedale, ricoverata con una brutta polmonite. A raccontarlo, prima della corsa al pronto soccorso, è la stessa donna, Marina. Inquilina Ater al geloLa sua storia è stata. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: La vita al gelo di Giuseppina e Ignazio: "Senza riscaldamento da 18 anni ma Ater non interviene" | FOTO
Leggi anche: Ostia, anziana di 80 anni uccisa a martellate in casa. Fermato il nipote, stava prendendo la metro
In via Pincherle case senza manutenzione né riscaldamenti: il municipio scrive alla Regione; Inquilini Ater senza riscaldamento, Ciaccheri: «A via Pincherle rischi per la salute»; Anziana ricoverata per polmonite dopo settimane senza riscaldamento: il dramma in un alloggio Ater di Roma; Senza acqua, cibo e riscaldamento. L'intercity da Roma bloccato e passeggeri fermi per ore: Grave disservizio.
"In via Pincherle case senza manutenzione né riscaldamenti": il municipio scrive alla Regione - La denuncia del minisindaco dopo il sopralluogo nelle case Ater: "Situazione gravissima". romatoday.it
Anziana ricoverata per polmonite dopo settimane senza riscaldamento: il dramma in un alloggio Ater di Roma - La vita di Marina, pensionata di 80 anni residente in un alloggio Ater di Roma, è stata segnata da settimane di freddo estremo tra le mura di casa sua. msn.com
Prima di Celtic-Roma non è stato un dribbling né un tiro a catturare l’attenzione, ma gli occhi di Reo Hatate. Durante il riscaldamento, il centrocampista giapponese è stato ripreso mentre li muoveva in tutte le direzioni, seguendo le dita, incrociando lo sguardo, - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.