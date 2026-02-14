Antiquaria legata e imbavagliata a Torino rubati gioielli per 28mila euro da un cliente finto | arrestato

A Torino, un uomo di 58 anni ha rapinato un negozio di antiquariato e ora è in manette. La rapina è avvenuta dopo che il ladro si è fatto passare per un cliente interessato all’acquisto. Durante il colpo, ha legato e imbavagliato il proprietario, portando via gioielli per un valore di 28.000 euro. La polizia ha intercettato l’uomo poco dopo e lo ha arrestato.

Eseguito un arresto a Torino, dove un uomo di 58 anni è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per una rapina avvenuta la scorsa estate in un negozio di antiquariato del centro cittadino. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Torino a seguito delle indagini che hanno portato all'identificazione del presunto autore, già detenuto per un altro reato. Le indagini e l'arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio la scorsa estate, quando un uomo si è presentato in un negozio di antiquariato del centro di Torino fingendosi interessato all'acquisto di alcuni gioielli.