Lega polsi e caviglie di un' antiquaria e compie una rapina da 28mila euro in centro a Torino | arrestato 58enne

Il 58enne torinese ha immobilizzato con delle fascette i polsi e le caviglie di un’antiquaria prima di fuggire con un bottino di 28 mila euro. La rapina si è verificata nel centro della città, in un negozio di antiquariato, lo scorso luglio. Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato l’uomo dopo settimane di indagini, analizzando i tabulati telefonici e confrontando le immagini raccolte dalle telecamere di sorveglianza. È stato arrestato in un appartamento nel quartiere San Salvario, dove si nascondeva.