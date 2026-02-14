Lega polsi e caviglie di un' antiquaria e compie una rapina da 28mila euro in centro a Torino | arrestato 58enne
Il 58enne torinese ha immobilizzato con delle fascette i polsi e le caviglie di un’antiquaria prima di fuggire con un bottino di 28 mila euro. La rapina si è verificata nel centro della città, in un negozio di antiquariato, lo scorso luglio. Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato l’uomo dopo settimane di indagini, analizzando i tabulati telefonici e confrontando le immagini raccolte dalle telecamere di sorveglianza. È stato arrestato in un appartamento nel quartiere San Salvario, dove si nascondeva.
Dopo una lunga attività investigativa gli agenti di Polizia della Squadra Mobile di Torino sono riusciti a identificare, grazie all'analisi dei tabulati e all'individuazione fotografica, il 58enne che, nell'estate del 2025, si era reso protagonista di una rapina a danno di un negozio di antiquariato sito nel centro di Torino. Un furto avvenuto con minacce dirette alla titolare del negozio, legata e imbavagliata, per un bottino dal valore di 28mila euro.
