Anticipo Serie A Inter-Juventus 3-2

Da servizitelevideo.rai.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha vinto la partita contro la Juventus con un risultato di 3-2, causando un aumento di otto punti sulla seconda in classifica, il Milan. La gara si è accesa al 17’ quando Luis Henrique ha crossato, e il pallone, deviato da Cambiaso, ha ingannato il portiere Di Gregorio. I nerazzurri sono riusciti a ribaltare il risultato e mantenere il vantaggio fino alla fine.

22.45 Vola l'Inter che piega 3-2 una Juventus stoica e si porta a +8 sul Milan. Al 17' il cross di Luis Henrique,deviato da Cambiaso, beffa Di Gregorio. Cambiaso si rifà con gli interessi al 26' anticipando Luis Henrique e mettendo in gol il centro di McKennie. Doppio palo Inter (42'). Juve in 10 per il 2° giallo a Kalulu (42'). Al 76' Pio Esposito, da poco entrato, di testa fa 2-1 (cross Dimarco).I bianconeri,nonostante l'uomo in meno, pareggiano con Locatelli (84') Ma proprio al 90' arriva la rasoiata da fuori di Zielinski che vale il 3-2.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Anticipo Serie A, Juventus-Lecce 1-1

Nel match di apertura della 18ª giornata di Serie A, Juventus e Lecce si sono divise la posta in palio con un risultato di 1-1.

Anticipo Serie A, Cagliari-Juventus 1-0

Nell'anticipo della Serie A, il Cagliari ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Juventus.

Inter-Juventus 2:3, 2017/18 - highlights

Video Inter-Juventus 2:3, 2017/18 - highlights
