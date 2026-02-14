Anticipo Serie A Inter-Juventus 3-2

L’Inter ha vinto la partita contro la Juventus con un risultato di 3-2, causando un aumento di otto punti sulla seconda in classifica, il Milan. La gara si è accesa al 17’ quando Luis Henrique ha crossato, e il pallone, deviato da Cambiaso, ha ingannato il portiere Di Gregorio. I nerazzurri sono riusciti a ribaltare il risultato e mantenere il vantaggio fino alla fine.

22.45 Vola l'Inter che piega 3-2 una Juventus stoica e si porta a +8 sul Milan. Al 17' il cross di Luis Henrique,deviato da Cambiaso, beffa Di Gregorio. Cambiaso si rifà con gli interessi al 26' anticipando Luis Henrique e mettendo in gol il centro di McKennie. Doppio palo Inter (42'). Juve in 10 per il 2° giallo a Kalulu (42'). Al 76' Pio Esposito, da poco entrato, di testa fa 2-1 (cross Dimarco).I bianconeri,nonostante l'uomo in meno, pareggiano con Locatelli (84') Ma proprio al 90' arriva la rasoiata da fuori di Zielinski che vale il 3-2.