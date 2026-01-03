Anticipo Serie A Juventus-Lecce 1-1

Nel match di apertura della 18ª giornata di Serie A, Juventus e Lecce si sono divise la posta in palio con un risultato di 1-1. La partita, disputata allo Stadium, ha visto entrambe le squadre impegnate in una gara equilibrata, che ha portato a un pareggio che rispecchia l’andamento complessivo dell’incontro.

20.00 Non va oltre l'1-1 la Juventus di Spalletti allo Stadium nell'anticipo della 18ma giornata con il Lecce. Inizio arrembante della Juve che crea tantissimo, colpisce un palo con David (doppia parata di Falcone),ma a passare è il Lecce. Alla prima chance leccese, gran gol di Banda che sfrutta un errore di Cambiaso e batte Di Gregorio (47'pt) Nella ripresa c'è subito il pari bianconero di McKennie che riceve da Yildiz stoppa e mette in rete (49'). Al 66' David fallisce un rigore (mani di Kaba) Niente rimonta, finisce l'1-1. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Anticipo Serie A, Lecce-Pisa 1-0 Leggi anche: Anticipo Serie A, Como-Juventus 2-0 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Serie A: le probabili formazioni della 18^ giornata; Diretta Juventus-Lecce: formazioni e dove vederla in tv e live streaming; “Hjulmand preso a 150 mila euro, lo consiglierei a chiunque. Con la Juve una festa”; Juve, obiettivo rimonta: Spalletti recupera Conceiçao e punta il poker per il sogno scudetto. Serie A Juve fermata in casa dal Lecce sull’1-1. I bianconeri falliscono un rigore - Ma anche demerito di una Juventus che spreca troppo: al 69esimo fallisce anche il ... msn.com

