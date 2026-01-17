Anticipo Serie A Cagliari-Juventus 1-0

Nell'anticipo della Serie A, il Cagliari ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Juventus. La partita si è svolta in casa dei sardi, con un primo tempo caratterizzato da una forte pressione dei bianconeri, che hanno creato occasioni ma non sono riusciti a segnare. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, segnando un risultato importante per il Cagliari nella stagione.

22.44 Si ferma la Juventus di Spalletti, battuta 1-0 in casa del Cagliari. Grande pressione dei bianconeri nel 1° tempo, anche se nell'unica vera chance Caprile para su Miretti. In precedenza, al Var revocato un rigore per la Juve. Nella ripresa Cambiaso scalda i guantoni a Caprile, poi Yildiz spara alto dopo una splendida serpentina.A passare è però il Cagliari: punizione di Gaetano, gran girata al volo di Mazzitelli per l'1-0 (65'). Yildiz incontenibile, ma 'sbatte' su Caprile e sul palo. Regge il muro del Cagliari, Juve al tappeto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Anticipo Serie A, Atalanta-Cagliari 2-1 Leggi anche: Anticipo Serie A, Cagliari-Milan 0-1 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calendario Serie A 2025-2026, anticipi e posticipi fino alla 24^ giornata; -2 a Cagliari-Juventus; Cagliari-Juventus, le ultime: recuperato Mina, per gli ospiti dubbio Yildiz; Cagliari-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla. Cagliari-Juventus, formazioni ufficiali: Koopmeiners torna titolare, c'è ancora Miretti. Riposano Thuram e Di Gregorio - Le scelte di formazione di Fabio Pisacane e Luciano Spalletti per l'anticipo della 21a giornata in programma all'Unipo Domus di Cagliari sabato 17 ... eurosport.it

Serie A: le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus. - Sono state ufficializzate le formazioni di Cagliari e Juventus, che scenderanno in campo alle 20,45 alla Unipol Domus per il terzo anticipo del sabato della ventunesima giornata di Serie A. torinogranata.it

Cagliari-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni ufficiali - La Juve va di scena a Cagliari nell'ultima partita del sabato di Serie A: le ultime di formazione e dove vedere la partita in tv e streaming ... fanpage.it

#erfaina dopo Juve Cagliari 1-1

Serie A Tesys, un anticipo inaugura il Day 13: alle ore 18.30 CMB Futsal Team-Audace C5 Verona - facebook.com facebook

L'ANTICIPO CON ROMA CHIUDE LA REGULAR SEASON DELLE GIALLOBLU Serie A2 femminile Regular Season girone A - Giornata n. 18 Sanbàpolis di Trento 17.00 ITAS TRENTINO SMI ROMA Youtube Volleyball World Italia @trentino x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.