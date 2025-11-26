Tavernola di nuovo alla carica per l’antenna 5G | Area agricola troviamo altre soluzioni
IL CASO. Un’altra istanza presentata da Inwit: il Tar ha annullato il vecchio «no» del Comune. Il sindaco ribadisce l’inedificabilità di quel terreno in zona Prespino, aprendo a un confronto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Approfondisci con queste news
A Esine al posto degli ambulatori dei medici di base nascerà un nuovo asilo nido per i bimbi dai 0 ai 3 anni: 400 mila euro l'investimento con fondi del PNRR - facebook.com Vai su Facebook
"TAVERNOLA S.R.L" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Tavernola, di nuovo alla carica per l’antenna 5G: «Area agricola, troviamo altre soluzioni» - Un’antenna alta quasi trenta metri per il 5G, affacciata sul lago e in un terreno nei pressi di diverse abitazioni e della casa di riposo. Si legge su ecodibergamo.it