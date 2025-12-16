Eni ha scoperto un nuovo maxi-giacimento di gas in Indonesia

Eni ha annunciato la scoperta di un importante maxi-giacimento di gas nel pozzo Konta-1, situato nel Bacino di Kutei, a circa 50 chilometri dalla costa orientale dell’Indonesia. Questa scoperta rappresenta un passo significativo nelle attività esplorative dell’azienda nella regione e potrebbe avere ripercussioni importanti sul mercato energetico locale e globale.

Eni ha scoperto un nuovo giacimento di gas nel pozzo esplorativo Konta-1, nel Bacino di Kutei, a una cinquantina di chilometri dalla costa orientale dell' Indonesia. Lo ha annunciato la stessa compagnia energetica nei giorni scorsi, spiegando che il giacimento ha un volume pari a 17 miliardi di metri cubi di gas con un potenziale ulteriore superiore a 28 miliardi di metri cubi. La scoperta si trova nel blocco di Muara Bakau, dove Eni opera con una partecipazione dell'88,3% con la compagnia privata indonesiana Saka Energi a capo della quota rimanente (11,66%). Il pozzo Konta-1 è stato perforato fino a una profondità di 4.

