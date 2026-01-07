Petrolio l’annuncio di Trump | Il Venezuela ci consegnerà da 30 a 50 milioni di barili

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha comunicato che il Venezuela ha accettato di consegnare tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio, secondo quanto dichiarato pochi giorni dopo l’arresto dell’ex presidente Nicolas Maduro. La notizia riguarda le autorità venezuelane, guidate dalla neo-presidente Delcy Rodriguez, e rappresenta un possibile sviluppo nelle relazioni energetiche tra i due paesi.

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che le autorità venezuelane, guidate dalla neo-presidente Delcy Rodriguez, avrebbero accettato, pochi giorni dopo la cattura dell’ex capo di Stato Nicolas Maduro, di consegnare da 30 a 50 milioni di barili di petrolio a Washington. “Questo petrolio sarà venduto a prezzo di mercato e i suoi proventi saranno controllati da me, come presidente degli Stati Uniti, per assicurarci che benefici gli Usa e il popolo del Venezuela”, ha scritto Trump sul suo social network Truth. Ancora nessuna conferma, per ora, da Caracas anche se la questione del petrolio venezuelano merita un approfondimento. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Petrolio, l’annuncio di Trump: “Il Venezuela ci consegnerà da 30 a 50 milioni di barili” Leggi anche: Venezuela, Trump: “Caracas consegnerà agli Usa fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio” – La diretta Leggi anche: Trump: "Il Venezuela consegnerà agli Usa 50 milioni di barili di petrolio" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Abbiamo preso Maduro l’annuncio di Trump dopo il raid Usa in Venezuela. Venezuela, Trump rompe gli indugi: "Caracas ci consegnerà 30-50 milioni di barili di petrolio". Ma la Cina si mette di traverso - Il presidente americano: "Le autorità di transizione in Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d'America tra i 30 e i 50 milioni di barili ... affaritaliani.it

Venezuela, Trump: «Caracas consegnerà 30-50 milioni di barili di petrolio». La Cina: Venezuela ha sovranità sulle sue risorse - Donald Trump assume il comando della transizione in Venezuela, avvisando che durerà a lungo, e assicura che la presidente ad interim Delcy Rodríguez ... ilmessaggero.it

Così Trump agguanta il petrolio del Venezuela - Trump ha annunciato un accordo per l'esportazione negli Stati Uniti di trenta- startmag.it

Trump mette le mani sul petrolio del Venezuela: l’annuncio Donald Trump annuncia l’arrivo delle compagnie petrolifere americane in Venezuela e lascia aperta la possibilità di ulteriori interventi militari. L’annuncio: “ora saremo noi a governare fino a una gi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.