Android 17 porta scorciatoie personalizzate alla barra di ricerca del pixel launcher

Android 17 ha annunciato che, con l’aggiornamento beta 1, la barra di ricerca del Pixel Launcher permette di creare scorciatoie personalizzate, offrendo così agli utenti un modo più semplice per accedere alle app preferite. La novità riguarda la possibilità di cambiare l’icona di ricerca rapida, come si può già fare nel widget di Google, e sarà possibile scegliere tra diverse opzioni direttamente dalla schermata principale. Questa funzione mira a migliorare la praticità nell’uso quotidiano del telefono, rendendo più rapido l’avvio delle app più usate.

l'aggiornamento android 17 beta 1 introduce una novità significativa nella gestione della ricerca sulla schermata principale: la barra di ricerca del Pixel Launcher integra ora la possibilità di modificare la scorciatoia associata, allineandola al comportamento già disponibile nel widget di google. questa evoluzione rende coerente l'esperienza di ricerca tra le due soluzioni e amplia le opzioni di personalizzazione per l'utente. barra di ricerca pixel launcher: personalizzazione delle scorciatoie con android 17 beta 1. fino a ora, la barra di ricerca del Pixel Launcher non prevedeva la sostituzione delle scorciatoie.