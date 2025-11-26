La barra di ricerca del Pixel Launcher riceverà piccole modifiche con Android 16 QPR2

Android 16 QPR2 porterà sui Pixel piccole modifiche alla barra di ricerca del Pixel Launcher, inclusi colori più "vivi".

© Tuttoandroid.net - La barra di ricerca del Pixel Launcher riceverà piccole modifiche con Android 16 QPR2

