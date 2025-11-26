La barra di ricerca del Pixel Launcher riceverà piccole modifiche con Android 16 QPR2
Android 16 QPR2 porterà sui Pixel piccole modifiche alla barra di ricerca del Pixel Launcher, inclusi colori più "vivi". L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Altre letture consigliate
Andrea Osti. . La sedia da gaming più comoda che abbia mai trovato… su Temu. Spesa minima, comfort massimo. Non so se migliorerò a giocare, ma almeno lo faccio in stile. dzj9573 nella barra di ricerca o premi il link in bio! (Per nuovi utenti dell’app c - facebook.com Vai su Facebook
Android 16 QPR2 migliora la barra di ricerca del Pixel Launcher - Google aggiorna la barra di ricerca del Pixel Launcher nella beta di Android 16 QPR2, rendendola più evidente e proporzionata. Secondo hdblog.it
Pixel Launcher ha un tocco di colore in più in Android 16 QPR2 - L'ultimo aggiornamento beta del sistema operativo di Google introduce un restyling significativo per la barra di ricerca del Pixel Launcher. Come scrive gizchina.it
La scorciatoia “AI Mode” sulla barra di ricerca del Pixel Launcher diventa opzionale - All’inizio di giugno, Google ha aggiunto la scorciatoia per la AI Mode alla barra di ricerca persistente del Pixel Launcher: ciò, ovviamente, solo sui mercati in cui è effettivamente disponibile la ... Si legge su tuttoandroid.net