Bologna | cavi danneggiati sull' Alta velocità ipotesi sabotaggio

Questa mattina a Bologna, tecnici e forze dell’ordine sono intervenuti su alcune linee ferroviarie dell’Alta velocità. I danni ai cavi sono stati scoperti nei pressi del nodo ferroviario e al momento si indaga sulla natura dell’incidente, con l’ipotesi di un possibile sabotaggio. La circolazione dei treni è rallentata, e le autorità stanno cercando di capire chi possa aver provocato il danno.

AGI - Interventi di tecnici e forze dell'ordine per danneggiamenti che hanno interessato le linee ferroviarie nel nodo di Bologna. Dopo i problemi causati a Pesaro dall'incendio di una cabina elettrica, la circolazione ferroviaria nei pressi di Bologna Centrale è rallentata con ritardi fino a 90 minuti, variazioni e cancellazioni. Stop e rallentamenti anche sull’Alta Velocità. Alle 9 del mattino i primi problemi, con uno stop momentaneo anche all' Alta Velocità oltre che ai regionali e Intercity. Ipotesi sabotaggio . E' presumibilmente doloso, ma al momento non rivendicato, l'incendio di un deviatoio sulla linea ferroviaria Bologna-Venezia, all'altezza di Castel Maggiore. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bologna: cavi danneggiati sull'Alta velocità, ipotesi sabotaggio Approfondimenti su Bologna Alta Velocità Bologna, cavi tranciati in stazione. Una cabina incendiata a Pesaro: ipotesi sabotaggio. Ritardi sull’alta velocità Questa mattina a Bologna i cavi della stazione sono stati tranciati, causando disagi e ritardi. Sabotaggio a Bologna, cavi danneggiati sulla Alta velocità: treni in ritardo di 100 minuti Un sabotaggio sui binari dell’alta velocità a Bologna ha causato danni ai cavi, provocando ritardi fino a 100 minuti sui treni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Cavi danneggiati vicino alla stazione di Bologna: ipotesi sabotaggio. Treni in ritardo Ultime notizie su Bologna Alta Velocità Argomenti discussi: Bologna, caos treni: ritardi di oltre un'ora. Cavi tranciati e un ordigno, ipotesi sabotaggio ai Giochi. Salvini: Attentato, qualcuno...; Cavi tranciati alla stazione di Bologna: treni in ritardo anche verso il Veneto; Addio al professor Antonio Sabattini: ha insegnato Storia romana a generazioni di studenti bolognesi; Scoperto a rubare rame nelle cabine elettriche: 30enne arrestato a Medicina. Incidente Ferroviario a Bologna: Cavi Danneggiati e Indagini in CorsoIndagini in corso a Bologna riguardo a cavi ferroviari tranciati: possibili ritardi e sospensioni nei servizi di trasporto pubblico. notizie.it Perché i treni sono in ritardo alla stazione di Bologna: cavi danneggiati, cosa sta succedendoL’alta velocità è ferma in superficie: disagi e complicazioni. Limitazioni per i treni regionali ... msn.com Non solo Bologna, con l’ipotesi concreta di un sabotaggio per i cavi tranciati sulla linea per Venezia all’altezza di Castel Maggiore. Ma anche l’ordigno rudimentale individuato sulla linea Bologna-Padova, e un incendio sulla cabina elettrica alla stazione di Pe facebook Treni, sabotaggi ai cavi elettrici tra Bologna e Ancona: ritardi e cancellazioni anche dalla Puglia x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.