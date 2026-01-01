Svuota cantine in azione a Capodanno | rifiuti abbandonati per strada a Perugia

Durante la notte di San Silvestro e il primo mattino di Capodanno, alcune zone di Perugia sono state interessate da un episodio di abbandono di rifiuti. Sedie, ventilatori, buste e altri materiali sono stati lasciati lungo viale Roma, vicino alle scalette di piazzale Bellucci, alla stazione di Sant'Anna. Un comportamento che contribuisce all'inarrestabile degrado urbano e richiede l’intervento delle autorità competenti.

Rifiuti abbandonati per strada tra la notte di San Silvestro e la mattina di Capodanno. Sedie, un ventilatore, buste, secchi e sacchi, sono stati lasciati accanto a un cestino in viale Roma, nei pressi delle scalette che portano a piazzale Bellucci, alla stazione di Sant'Anna.

