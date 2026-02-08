Allerta valanghe ancora alto | pericolo livello 4 nonostante il bel tempo
La notizia arriva dalla regione. Nonostante il cielo sereno e il sole che splende, il pericolo valanghe resta alto sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Anche per questa domenica, 8 febbraio, il livello di rischio resta a 4, uno dei più elevati sulla scala. Le autorità consigliano di prestare attenzione e di evitare escursioni in zone a rischio.
Non accenna a diminuire il pericolo valanghe sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Anche per domenica 8 febbraio, giornata annunciata con condizioni meteorologiche complessivamente favorevoli, il grado di pericolo resta 4 (forte), uno dei livelli più alti della scala.La situazioneIl manto.🔗 Leggi su Udinetoday.it
