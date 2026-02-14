Ancora minacce anche di morte sia direttamente che sui social per Vincenzo Corbo | presentato un esposto

Vincenzo Corbo, sindaco di Canicattì, ha denunciato minacce di morte ricevute sia di persona che sui social. La sua segnalazione arriva dopo aver scoperto messaggi intimidatori pubblicati online, che lo accusano di gestire il Comune in modo scorretto. Corbo ha consegnato alle autorità prove concrete di queste minacce, chiedendo un intervento rapido.

I carabinieri hanno già acquisito gli screen delle parole rivolte al sindaco di Canicattì anche sulle app di messaggeria Un esposto, circostanziato e documentato, è stato presentato dal sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, ai carabinieri. Il primo cittadino, a causa della crisi idrica che ha messo in ginocchio la città e sollevato agguerrite proteste, è stato - e continua a essere - bersaglio di minacce, tanto di presenza quanto sui social network e sulle app di messaggistica. I carabinieri hanno già acquisito gli screen delle minacce rivolte a Corbo e avviato l'attività per stabilire, in tutti i casi in cui le minacce non siano esplicite se sono o meno configurabili fattispecie di reato, e per identificare i responsabili.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Esprimo la mia totale e incondizionata solidarietà al collega sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, per le gravissime minacce di morte ricevute in queste ore. Siamo di fronte a un atto vile che va condannato con fermezza da tutta la comunità civile. La crisi idric facebook